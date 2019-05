Türkiye’nin acı günü! Yıldız futbolcu için veda töreni

Cenaze törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyasporlu futbolculardan Celustka ile Alanyaspor kulüp yöneticileri, diğer protokol üyeleri, çok sayıda taraftar katıldı.







Sahanın ortasına siyah kumaş zeminle hazırlanmış yaklaşık 5 metre yüksekliğinde platform yerleştirildi. Platforma Josef Sural’ın fotoğrafıyla ‘Seni unutmayacağız. We will never forget you Josef Sural’ yazılı pankart asıldı. Platformun önüne de cenaze töreninde naaşın konulması amacıyla yine siyah zeminle hazırlanmış masa yerleştirildi. Josef Sural’ın cenazesinin bulunduğu taput bu masaya konulurken, futbolcular ve teknik ekip de siyah kıyafetler giyerek tabutun etrafında sıralandı. Josef Sural’ın ailesi cenaze törenine katılmadı.





Josef Sural’ın tabutunun üzerine Aytemiz Alanyaspor bayrağı ve sporcunun forması bırakıldı.





GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR





Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Bakan Mevlüt Çavuşoğlu birer konuşma yaptı. Futbolcular ve protokol üyeleri Josef Sural’ın tabutuna karanfiller bırakırken, aynı kazada yaralanan futbolcularla diğer takım arkadaşları tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.