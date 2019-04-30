Samanyolu Haber /Gündem / YSK: KHK'lılara mazbata verilmemesi kararı kesin /30 Nisan 2019 16:21

YSK: KHK'lılara mazbata verilmemesi kararı kesin

Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçimlerde mazbatayı KHK'lı isimler yerine ikinci sırada bitirenlere verme kararına yapılan itiraz bir kez daha reddedildi.

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HDP'nin yerel seçimlerde KHK'lı isimlerin yerine yarışı ikinci sırada bitirenlere mazbata verilmesine dair karara yaptığı ikinci olağanüstü itiraz da reddedildi. 

YSK, daha önce aldığı kararın kesin olduğunu belirterek, HDP'nin itirazını bir kez daha reddetti.

Bazı ilçelerde seçimi kazanan adayların KHK ile meslekten ihraç edilmeleri nedeniyle YSK'ye itirazda bulunulmuş, YSK de KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine karar vermişti. Bu adaylar yerine ikinci en çok oyu alan adaya mazbata verilmesi kararlaştırılmıştı.

HDP, YSK'nin bu kararına itiraz etmiş, Kurul itirazı 18 Nisan'daki toplantıda reddetmişti.

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