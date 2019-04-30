Samanyolu Haber /Gündem / İBB binasına TC eklendi /30 Nisan 2019 15:59

İBB binasına TC eklendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) girişine Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan 'T.C.' ifadesi konuldu.

SHABER3.COM

Saraçhane'deki başkanlık binasının girişinde yazılı olan 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi' tabelasının üzerine T.C. harfleri yeniden eklendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı üzerine harekete geçen belediye görevlileri, dün gerekli ölçümleri yaparak hazırlanan iki harfi, bugün getirip binanın girişine monte etti.

Başkanlık binasındaki tabelanın yanı sıra Saraçhane'deki diğer blokun girişine de T.C. ibaresi eklenmiş oldu. Böylece belediyenin girişindeki tabela, 'T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi' oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tabelasında daha önce T.C. ibaresi yoktu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İBB binasına TC eklendi Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:55:15