Japonya İmparatoru tahtı resmen bıraktı

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, İmparator Akihito, tahttaki son gününde İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenen devlet töreninde yaptığı konuşmada tahtı bıraktığını açıkladı.





Konuşmasında 30 yıllık iktidarı süresince kendisini destekleyen Japon halkına teşekkür eden İmparator Akihito, "İmparator olarak görevimi halka derin bir saygı ve güven duygusuyla yürüttüm ve bunun için kendimi şanslı addediyorum." dedi.





"Devletin sembolü" olarak yerine getirdiği görevinde Japon halkının desteğini sürekli arkasında hissettiğini vurgulayan Akihito, "İmparatoriçe ve ben, yarın başlayacak Reiwa (düzenin uyumu) Devri'nin mutlu ve istikrarlı olmasını samimiyetle diliyoruz. Japonya'da ve dünyanın her yerindeki insanların barış ve mutluluğu için tüm kalbimle dua ediyorum." ifadelerini kullandı.





İmparator için düzenlenen törene aralarında Başbakan Şinzo Abe, Japon parlamentosu Diet'in iki kanadının başkanları, bakanlar, Yüksek Mahkeme yargıçları ve Kraliyet ailesi mensuplarının bulunduğu 300 davetli katıldı.













Davette gazetecilere açıklama yapan Başbakan Abe, İmparator Akihito'nun acıyı ve sevinci daima halkıyla paylaştığını, bunun için ona minnet duyduğunu belirtti.

İmparator Akihito'nun tahtı bırakması kapsamındaki törenler, saray yerleşkesinde Kaşikodokoro Tapınağı ziyaretiyle başladı.

Tahttaki son gününün sabahında geleneksel kıyafetleriyle tapınağı ziyaret eden İmparator Akihito, burada yapılan dini törende, Kraliyet ailesinin atası olduğuna inanılan, Şinto inancındaki güneş tanrıçası Amaterasu'ya tahttan ayrılacağını bildiren bir ifadeyi yüksek sesle okudu.

85 yaşındaki İmparator Akihito, tahtı yarından itibaren büyük oğlu 59 yaşındaki Veliaht Prens Naruhito'ya devredecek. Prens Naruhito, yarın sabah yapılacak törende, İmparatorluk alameti sayılan kutsal kılıcı ve mücevheri babasından devralacak.











