Hürriyet'in 'Katarlılara' satılma iddiası tekrar gündemde!

Aydın Doğan'ın Hürriyet gazetesi için Katarlı grupla el sıkıştığı ve satış anlaşmasında imzaların atılmasının artık an meselesi olduğu iddia edildi.





Medyafaresi'nin haberine göre, kısa süre önce Vuslat Doğan Sabancı Hürriyet'in İcra Kurulu Başkanlığından istifa etmişti. O günlerde bu istifanın perde arkasına dair çok şey yazıldı ancak Doğan Sabancı'nın ayrılma kararının Hürriyet'in satış sürecinde sona gelinmesiyle ilgili olduğu iddialar arasında yer aldı.





Doğan Holding'in amiral gemisi Hürriyet gazetesi için bir süredir Aydın Doğan'ın Katarlı grup ile görüşme halinde olduğu belirtildi. Katarlı grubun Hürriyet'in yanı sıra grubun diğer gazetelerini ve dergi grubunu da satın alacağı iddia ediliyor. Geçtiğimiz günlerde tıpkı Vuslat Doğan Sabancı'nın istifası gibi Hürriyet Dergi Grubunun başındaki Mehmet Yakup Yılmaz da görevini bırakmıştı.





Ancak Katarlı grubun sadece medya ayağıyla değil daha büyük yatırımlarla ilgilendiği de iddia ediliyor. Hürriyet dışında Pegasus Hava Yolu ve Atatürk Havalimanına da talip olduğu yine iddialar arasında.