Samanyolu Haber /Gündem / Referandum öncesi gözaltına alınan bütün IŞİD şüphelilerini serbest bıraktılar /19 Nisan 2017 12:49

Referandum öncesi gözaltına alınan bütün IŞİD şüphelilerini serbest bıraktılar

Konya'da terör örgütü IŞİD'e yönelik geçen hafta yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Referandum öncesi gözaltına alınan bütün IŞİD şüphelilerini serbest bıraktılar

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü IŞİD'e üye olduğu öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 11 Nisan sabahı daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 15 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüpheliler IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edildi. 9'u adli kontrol kararı olmak üzere 15 şüpheli serbest bırakıldı.
<< Önceki Haber Referandum öncesi gözaltına alınan bütün IŞİD şüphelilerini... Sonraki Haber >>

The Dictator'ün son filmi: Mühürsüz kral

The Dictator'ün son filmi: Mühürsüz kral

Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye'ye acil çağrı!

Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye'ye acil çağrı!

Kendisi ağzıyla söyledi... Binali Yıldırım'ın işi bitiyor!

Kendisi ağzıyla söyledi... Binali Yıldırım'ın işi bitiyor!

İşte usulsüzlüğün skandal görüntüsü

İşte usulsüzlüğün skandal görüntüsü

İşte bu yolun kaderi...

İşte bu yolun kaderi...

Başbakan'a prompter şoku...

Başbakan'a prompter şoku...

Oy kullanmak isteyen engelli vatandaşa merdiven zulmü

Oy kullanmak isteyen engelli vatandaşa merdiven zulmü

'Hayır' oyu vereceğini açıklayan Bayramoğlu ile AKP'liler kavga etti!

'Hayır' oyu vereceğini açıklayan Bayramoğlu ile AKP'liler kavga etti!

Muş'ta AKP'li muhtar oy kabininde 'evet'leri kontrol ederken görüntülendi!

Muş'ta AKP'li muhtar oy kabininde 'evet'leri kontrol ederken görüntülendi!

Her şeyi Onun için yapmak...

Her şeyi Onun için yapmak...
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:01:49