YSK değişikliği TBMM’den geçti

Kanun teklifine göre yapılan düzenlemeler şöyle:

Yüksek Seçim Kurulu üyeleri görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsız ve tarafsız olacaktır. Yüksek Seçim Kurulu 7 asıl, 4 yedek üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi 6 yıldır. Kurul kararlarını salt çoğunlukla verir; oyların eşitliği haline Başkanın bulunduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar verilmiş olur.

Kurul prensip kararlarının on beş gün içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanacağı ve seçime ilişkin diğer kararların ise Kurulun resmi internet sitesinden yayınlanır.