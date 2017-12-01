Samanyolu Haber /Gündem / YSK değişikliği TBMM’den geçti /01 Aralık 2017 01:12

YSK değişikliği TBMM’den geçti

Yüksek Seçim Kurulu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

YSK değişikliği TBMM’den geçti

Kanun teklifine göre yapılan düzenlemeler şöyle:
Yüksek Seçim Kurulu üyeleri görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsız ve tarafsız olacaktır. Yüksek Seçim Kurulu 7 asıl, 4 yedek üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi 6 yıldır. Kurul kararlarını salt çoğunlukla verir; oyların eşitliği haline Başkanın bulunduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar verilmiş olur.
Kurul prensip kararlarının on beş gün içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanacağı ve seçime ilişkin diğer kararların ise Kurulun resmi internet sitesinden yayınlanır.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber YSK değişikliği TBMM’den geçti Sonraki Haber >>

Yeni Şafak'a göre Erdoğan, Trump'ı azarladı

Yeni Şafak'a göre Erdoğan, Trump'ı azarladı

A Haber'de 'Bu rakamlar nerden çıkıyo ya?' demişti

A Haber'de 'Bu rakamlar nerden çıkıyo ya?' demişti

Bozdağ: Önemli görevlerde bulunan birisinin yanıldım demeye hakkı yoktur

Bozdağ: Önemli görevlerde bulunan birisinin yanıldım demeye hakkı yoktur

Belgeleri bakın nereden bulmuş

Belgeleri bakın nereden bulmuş

Savaş suçlusu Hırvat general duruşmada zehir içerek intihar etti

Savaş suçlusu Hırvat general duruşmada zehir içerek intihar etti

AKP'li vekiller Kılıçdaroğlu'nun belgeleri açıklamasını masayı yumruklayarak izledi!

AKP'li vekiller Kılıçdaroğlu'nun belgeleri açıklamasını masayı yumruklayarak izledi!

AKP'li vekil yasağı deldi, kendisini uyaran protokol görevlisini dövdü!

AKP'li vekil yasağı deldi, kendisini uyaran protokol görevlisini dövdü!

Kuzu'nun beyni yandı: Acaba Zarrab başından beri ABD ajanı mıydı?

Kuzu'nun beyni yandı: Acaba Zarrab başından beri ABD ajanı mıydı?

MİT’in Reza Zarrab raporunu açıkladı

MİT’in Reza Zarrab raporunu açıkladı

Dikkat çeken açıklamalar

Dikkat çeken açıklamalar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:02:02