Samanyolu Haber /Gündem / AB'de döner tartışması /01 Aralık 2017 01:13

AB'de döner tartışması

Brüksel’de döner tartışması yaşanıyor. Avrupa Parlamentosu sağlık komitesi dönerde gıda katkı maddesi fosfatın kalp sağlığına zararlı olduğu gerekçesiyle yasaklanmasını istedi.

AB'de döner tartışması

 Avurpa Komisyonu ise kuzu, koyun, dana, sığır ve tavuk etlerine fosfat, fosforik asit, di fosfat, tri fosfat, poli fosfatın katkı maddesi olarak kullanılmasına izin verilmesi konusunda öneride bulunmuştu. Konu Avrupa Parlamentosu’nda Aralık ayında oylamaya sunulacak. En az 376 milletvekilinin Avrupa Komisyonu’nun önerisine karşı oyu kullanması halinde Komisyon teklifini yeniden gözden geçirmek durumunda kalacak. Avrupa Birliği, genelde işlenmiş et ürünlerinde fosfat katkı maddelerinin kullanımına izin vermiyor. Ancak, etin lezzetini ve suyunu korumak amacıyla istisnai durumlarda fosfat katkı maddeleri kullanılabiliyor.
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