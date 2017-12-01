Duruşmada tapeler dinletiliyor...

Türkçe dinletilen metnin İngilizce tercümesine Atilla’nın avukatları tarafından itiraz edildi. Avukatlar söz konusu konuşmanın bir ‘hissedar konusu’ hakkında konuşma olduğunu söylediler.





Savcılar, Zarrab ve Mehmet Hakan Atilla arasında geçen ve İran’la para ticaretinin konuşulduğu belirtilen bir görüşmenin ses kaydını dinletti. (Dinletilen kayıtta; Hakan Atilla’nın “İran’dan gönderilen paranın miktarının ve gönderen şirketlere ilişkin ortaklık yapısı belgelerinin Halkbank’a gönderilmesi gerektiğini söylemesi” yer alıyor.





Hakan Atilla’nın avukatı Cathy Fleming, Whatsapp görüşmelerinin delil olarak sunulmasına itiraz etti. Duruşmaya beş dakikalık bir ara verildi.