Samanyolu Haber /Gündem / Duruşmada tapeler dinletiliyor... /01 Aralık 2017 00:18

Duruşmada tapeler dinletiliyor...

Eski Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, ABD’nin İran yaptırımlarının ihlal edilmesiyle suçlandığı davada tanık olmayı kabul eden Türk ve İranlı iş adamı Reza Zarrab, New York’ta devam eden duruşmanın üçüncü gününde ifade vermeye devam ediyor.

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Duruşmada savcılık makamı; Reza Zarrab ve Mehmet Hakan Atilla arasında geçen ve İran'la para ticaretinin konuşulduğu belirtilen bir görüşmenin ses kaydını dinletti. Atilla'nın avukatları ise bu kaydın İngilizce tercümesine itiraz ettiler.

Türkçe dinletilen metnin İngilizce tercümesine Atilla’nın avukatları tarafından itiraz edildi. Avukatlar söz konusu konuşmanın bir ‘hissedar konusu’ hakkında konuşma olduğunu söylediler.

Savcılar, Zarrab ve Mehmet Hakan Atilla arasında geçen ve İran’la para ticaretinin konuşulduğu belirtilen bir görüşmenin ses kaydını dinletti. (Dinletilen kayıtta; Hakan Atilla’nın “İran’dan gönderilen paranın miktarının ve gönderen şirketlere ilişkin ortaklık yapısı belgelerinin Halkbank’a gönderilmesi gerektiğini söylemesi” yer alıyor.

Hakan Atilla’nın avukatı Cathy Fleming, Whatsapp görüşmelerinin delil olarak sunulmasına itiraz etti. Duruşmaya beş dakikalık bir ara verildi.
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