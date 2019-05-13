YSK’dan CHP ve İyi Parti’ye ret

YSK, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) itirazı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini 6 Mayıs'ta iptal etmişti.

Bunun üzerine CHP ve İyi Parti de "Zarftan çıkan 4 pusuladan birisi iptal ediliyorsa hepsinin iptal edilmesi gerekiyor." diyerek seçimlerin tamamen iptal edilmesini ve İstanbul'un 39 ilçesinde seçimlerin tekrarlanmasını talep etmişti.

YSK iki patinin itirazlarını bugün görüştü ve seçimlerin tamamının yenilenmesi talebini reddetti.

23 Haziran'da AKP'nin istediği gibi İstanbullular sadece Büyükşehir Belediye Başkanı yeniden seçmek için sandık başına gidecek.

