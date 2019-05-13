Samanyolu Haber /Gündem / 'Bayram ikramiyesini ödeyecek para yok' /13 Mayıs 2019 16:11

'Bayram ikramiyesini ödeyecek para yok'

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Merkez Bankası'nın 40 milyar liralık ihtiyat akçesini bütçe açığını kapatmak için harcayacağı iddiasını yorumlayan eski Hazine müsteşarı iktisatçı Mahfi Eğilmez, “Bayram ikramiyesini ödeyecek para yok deniyor.” dedi.

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İhtiyat akçesi öngörülemeyen durumlara karşılık kârdan ayrılan para niteliği taşıyor.

Uluslararası haber ajansı Reuters üst düzey kaynaklara dayandırdığı bir haberde merkezi idare bütçesinde açığın şu anda öngörülenden daha fazla olduğu ve bütçenin desteklenmesi için böyle bir adımın atılmasının planlandığını belirtmişti.

İhtiyat akçesi daha önce hiçbir dönem Hazine tarafından kullanılmamıştı.

MAHFİ EĞİLMEZ'DEN ÇARPICI İDDİA

Eski Hazine müsteşarı Mahfi Eğilmez ihtiyat akçesinin kullanılmasına dair, “Reuters’in, TCMB’nin ihtiyat akçelerinin bütçeye devredileceği yolundaki haberi umarım doğru değildir. Bu para basmak demektir. Kısa vadeli avans uygulaması çok daha namuslu bir uygulamaydı.” yorumunda bulundu.

Bir takipçisinin, “Bir yandan kur baskılanmaya çalışılırken bu niye yapılıyor?” sorusu üzerine Eğilmez, “Bayram ikramiyesini ödeyecek para yok deniyor.” diye cevap verdi.
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