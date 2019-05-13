60 milyar dolarlık misilleme

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Çin'den 200 milyar dolar tutarında ithalat için Gümrük Vergisi'nin yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarma kararına Pekin yönetimi misillemede bulundu.
Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 5 bin 140 kalem ABD ürününe yüzde 5 ila yüzde 25 arasında değişen oranlarda ilave Gümrük Vergisi uygulanacak.
Vergi artışı ABD'nin Çin'e yaptığı ihracat içinde 60 milyar dolar tutarındaki ürünü etkileyecek.
ABD'den ithal edilecek ürünler için yeni gümrük tarifesi oranları 1 Haziran'da yürürlüğe girecek.
MUAFİYET İÇİN LİSTE HAZIRLAYACAK
Ek tarifelerden muafiyetler için şirketlerden başvuruları aldığını belirten Çin Ticaret Bakanlığı, muafiyet listesindeki ürünlerin 1 yıl süre ile ek tarifelerden muaf tutulacaklarını vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta 200 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik tarifeyi yüzde 10'dan yüzde 25'e yükselttiğini kaydetmişti.
Trump, Çin'in misilleme yapmaması gerektiğini söylemişti.