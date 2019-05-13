Samanyolu Haber /Ekonomi / 60 milyar dolarlık misilleme /13 Mayıs 2019 16:21

60 milyar dolarlık misilleme

Ticaret savaşı kaldığı yerden devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in 200 milyar dolarlık ihracatını hedef alan vergi artışına Pekin yönetimi cevap verdi. Çin, 5 bin 140 kalem ABD ürününden aldığı Gümrük Vergisi'ni yüzde 5 ila yüzde 25 arasında artırdı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Çin'den 200 milyar dolar tutarında ithalat için Gümrük Vergisi'nin yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarma kararına Pekin yönetimi misillemede bulundu.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 5 bin 140 kalem ABD ürününe yüzde 5 ila yüzde 25 arasında değişen oranlarda ilave Gümrük Vergisi uygulanacak. 

Vergi artışı ABD'nin Çin'e yaptığı ihracat içinde 60 milyar dolar tutarındaki ürünü etkileyecek.

ABD'den ithal edilecek ürünler için yeni gümrük tarifesi oranları 1 Haziran'da yürürlüğe girecek.

MUAFİYET İÇİN LİSTE HAZIRLAYACAK

Ek tarifelerden muafiyetler için şirketlerden başvuruları aldığını belirten Çin Ticaret Bakanlığı, muafiyet listesindeki ürünlerin 1 yıl süre ile ek tarifelerden muaf tutulacaklarını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta 200 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik tarifeyi yüzde 10'dan yüzde 25'e yükselttiğini kaydetmişti.

Trump, Çin'in misilleme yapmaması gerektiğini söylemişti.
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