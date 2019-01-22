Samanyolu Haber /Gündem / YSK Başkanı: Mükerrer, sahte ve hayali seçmen yok /22 Ocak 2019 10:15

YSK Başkanı: Mükerrer, sahte ve hayali seçmen yok

Bugün itibarıyla Türkiye'de mevcut seçmen sayısının 57 milyon 93 bin 985 olduğunu açıklayan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, "Mükerrer seçmen de sahte seçmen de hayali seçmen de yok" dedi.

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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı (YSK) Güven, 31 Mart yerel seçimler öncesinde seçmen sayısını açıkladı.

Güven, "Bugün itibarıyla Türkiye'de mevcut seçmen sayısı 57 milyon 93 bin 985" dedi.
Mükerrer, sahte ve hayali seçmen olmadığını ifade eden Güven, "24 Haziran seçimlerinde 736 iken bu seçim döneminde beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı için kaydı dondurulan seçmen sayısı 56 bin 495" açıklamasında bulundu.

Güven, açıklamalarına şöyle devam etti:

'SURİYELİLER KESİNLİKLE OY KULLANAMAZ'

"YSK olarak bu işte ciddi manada hassasiyet gösteriyoruz ve seçmenlerimizin gerçek yerlerinde oylarını kullanması için elimizden geleni yapıyoruz, yasa da onu emrediyor. Hakimlerimize bu konuda resen inceleme yetkisi de verdik. Seçmen kütüklerinde 100 yaş üzerinde 6 bin kişi görünce, şüphelendiğimiz kayıtları incelettik. Bu 6 bin kişi, ölü olanlar kayıttan düşüldü.
Seçmen listeleri askıya çıktıktan sonra 165 kişiyle ilgili ihbar geldi. 7 kişinin sağ olduğu, diğerlerinin öldüğü belirlendi. 7 kişi dışındaki vatandaşlar seçmen kütüğü listesinden düşüldü. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Suriyeliler kesinlikle oy kullanamaz."

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