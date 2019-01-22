Samanyolu Haber /Medya / Hürriyet'te yeni işten çıkarmalar /22 Ocak 2019 10:18

Hürriyet'te yeni işten çıkarmalar

Doğan Grubu’na ait gazete ve televizyonların Demirören Grubu’na geçmesinin ardından başlayan işten çıkarmalar sürüyor. Hürriyet.com.tr’de çok sayıda kişi işten çıkarıldı.

SHABER3.COM

Medyaradar’ın haberine göre, işten çıkarmalar bu kez Hürriyet’in internet sitesinde yaşandı. Daha önce de küçülmeye gidilen Hürriyet.com.tr’de ikinci dalgada yine çok sayıda isim işten çıkarıldı.

İşten çıkarılanlara ilişkin gelen ilk isim listesi şu şekilde:

Timuçin Eriç (Spor Müdürü)

Ozan Öztürk (Spor Editörü)

Hakan Alkan (Gündem Editörü)

Nur Tütüncü (Video Editörü)

Sebla Koçan (Metin Yazarı ve Video Editörü)

Songül Dalgıç Bilgili (Gündem Editörü)

Önümüzdeki günlerde listeye yeni isimlerin eklenmesinin beklendiği belirtiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hürriyet'te yeni işten çıkarmalar Sonraki Haber >>

Helikopter, gösteri alanına düştü

Helikopter, gösteri alanına düştü

Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı

Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı

Çürüme, Tiranlar ve Paranoya

Çürüme, Tiranlar ve Paranoya

'İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz' sözleri olay oldu

'İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz' sözleri olay oldu

Cübbeli ne demek istedi: Karışıklık çıkarsa askerin, polisin yanında olun

Cübbeli ne demek istedi: Karışıklık çıkarsa askerin, polisin yanında olun

'Elim kırılsaydı da, bu kadar söylüyorum'

'Elim kırılsaydı da, bu kadar söylüyorum'

İngiliz ordusu giyilebilir jet teknolojisi Daedalus’u kullanıyor

İngiliz ordusu giyilebilir jet teknolojisi Daedalus’u kullanıyor

Esnaf AKP'li vatandaşa karşı çıktı: Amca cebinde kaç para var?

Esnaf AKP'li vatandaşa karşı çıktı: Amca cebinde kaç para var?

Dikkat, görüntü fotoşop değildir!

Dikkat, görüntü fotoşop değildir!

AKP'li Belediye Başkanı: %52'nin altına düşersek bizi kazığa oturturlar

AKP'li Belediye Başkanı: %52'nin altına düşersek bizi kazığa oturturlar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:37:26