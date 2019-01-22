Samanyolu Haber /Dünya / Venezuela'da darbe girişimi yaşandı /22 Ocak 2019 10:10

Venezuela'da darbe girişimi yaşandı

Venezuela'da bir grup askerin Başkan Nucolas Maduro'nun gitmesi isteğiyle başlattıkları darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

SHABER3.COM

Venezuela hükümeti, küçük bir grup askerin bazı silahlara el koyduğunu ve birkaç personeli de rehin aldığı kalkışmanın bastırıldığını duyurdu. İnternette paylaşılan videoda bir çavuş, Başkan Nicolas Maduro'nun görevden çekilmesi için bildiri okudu.

Düşük rütbeli askerlerden oluşan bir grup asker Miraflores Başkanlık Sarayı'na bir kilometre mesafede bulunan Cotiza'nın Caracas mahallesindeki Ulusal Muhafızlar karakoluna saldırdı. Görgü tanıkları sabah saat 03:00 sularında bölgede silah sesleri duyduklarını aktardı. Hükümet burada sert bir direnişle karşılaşan darbecilerin tutuklandığını açıkladı.

İlerleyen saatlerde darbeci askerlerin tutuklandığı yere gelen bir grup gösterici orada bulunan bir otomobili ateşe verdi.

Hükümetten yapılan açıklamada "Aşırı sağın karanlık çıkarları ile motive olmuş bu gibi eylemleri silahlı kuvvetler kategorik olarak reddediyor." denildi.

Yüksek enflasyon sebebiyle ekonomik kriz yaşayan ülkede uluslararası gözlemcilerin meşru olmadığını söylediği bir şekilde seçilen Maduro'nun başkanlığının ikinci dönemine başlaması Venezuela'da toplumsal gerginliği arttırdı.
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