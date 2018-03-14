YPG: TSK ve ÖSO Afrin'e bir kilometre uzaklıkta

Sputnik'e konuşan YPG'den Rojhat Roj isimli yetkili, TSK ve ÖSO güçlerinin doğu yönünden Afrin'e varmasına 1 kilometre kaldığını belirtti.





TSK ve ÖSO'nun Afrin'e doğu yönünden varmasına 1 kilometre kaldığını belirten Roj "TSK'ya bağlı savaş uçakları Afrin kent merkezi yakınında yoğun bir bombardıman yapıyor. Maret, Gırseli, Pirende köyünde yoğun bir bombardıman var" dedi.







Afrin'i savunmak için bölgeye gelen Suriye ordusuna bağlı Halk Güçleri'nin Afrin'i terk ettiği iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Roj "Halk Güçleri Afrin kırsalındaki cephelerde savaşıyor. Şereva kasabasına bağlı Bene köyünde bulunan Halk Güçleri savaşçıları TSK ve ÖSO'nun saldırıları sonucu kayıplar verdi. Birkaç savaşçı hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.







Türkiye'nin savaş uçakları ve obüslerlerle Afrin'den Halep'e giden yolu bombaladığını söyleyen Roj, Afrin'deki sivillerin kenti terk etmediğini söyledi