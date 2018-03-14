Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'nin halka arz edilen ilk dijital parası dükkanı kapattı /14 Mart 2018 15:10

Türkiye'nin halka arz edilen ilk dijital parası dükkanı kapattı

Türkiye’nin ‘yerli kripto parası olma’ hedefiyle yola çıkan NeXpara piyasadan çekildi.

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1 Mart’ta halka arz edilen NeXpara, topladığı 2 milyon 840 bin TL yatırımı geri iade edecek. NeXpara’nın büyüme planlarını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Hazine Müsteşarlığı’nın ‘mevzuata aykırı’ bulduğu ve yatırımlara onay vermediği iddia ediliyor.

NeXpara sitesinde konuya ilişkin şu açıklama paylaşıldı: “Yol haritamızda belirlediğimiz Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve KOIN VAKIF planlarımızın, yetkili merciler ile yaptığımız görüşmeler sonrasında, şu anki Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde imkânsız olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.

14 MART 2018 TARİHİ İTİBARIYLA

Bu nedenle, 14 Mart 2018 tarihi itibarıyla konu ile alakalı yapmış olduğumuz yönetim kurulu toplantısında aldığımız karara istinaden, süreç içerisinde bizlere güvenerek yatırım yapan tüm üyelerimizin zarar görmemesi adına ivedilikle 14 Mart 2018 saat 09:30’dan itibaren tüm havale/eft yatırımları geri iade edilecektir. Ayrıca, Bitcoin ve Ethereum olarak yatırım yapanlara ilgili cüzdan bilgileri paylaşılacaktır.”

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