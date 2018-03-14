Topladığı paralarla gittiği ülke belli oldu

Yatırdıklarını paranın daha fazlasını alma umuduyla para yatıran 77 bin 843 kişi yatırdıklarını parayı bile geri alamayınca dolandırıldığını anladı. Paralarını almak için şirketin Ümraniye binasına giden kullanıcılar kapının duvar olduğunu gördü.

Mağdurların ayaklanmasının ardından Bursa İnegöl’deki Çiftlik Bank tesislerine giden mağdurlar isyan etti. Olayın ardından Çiftlik Bank Genel Müdürü Niyazi Karakoç yaptığı açıklamada: “Ben de kandırıldım, Mehmet Bey’e ulaşamıyorum başınızın çaresine bakın” dedi.

511 MİLYON TL TOPLANDI

Sermaye Piyasası Kurulu’nun raporuna göre 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL toplandı. 62 bin 877 kişiye 393.3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan para ise Kıbrıs’a ve Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.

Çiftlik Bank mağdurlarından Z.Ö., “Arkadaşlarımın bu uygulamadan kazandığını gördüm, oyunda para karşılığı hayvan aldıklarını söylediler, günlük ne kadar hayvan varsa o kadar daha fazla altın geliyordu yani gerçek para. Ekstra olarak da gümüş. Gümüş ile Çiftlik Bank şarküteriden alışveriş yapılabiliyordu kaşar, peynir, sucuk alıyorduk. 30 bin lira para yatırdım. 15 bin lira geri aldım, 15 bin lira içeride kaldı. Parayı alamayınca ulaşmaya çalıştık fakat Niyazi Karakoç hep bizi bekletti. Bankalarla sorun yaşadıklarını, günlük çekimlerin aylık çekimlere döndüğünü söylediler. 2 ay geçip kimse bir şey alamayınca dolandırıldığımızı anladık” dedi.





Bir diğer mağdur T.K ise “ Arkadaşım aracılığı ile üye oldum, güvendim ben de arkadaşlarımı üye yaptım. 8 bin 300 TL yatırdım, 3 bin 600 TL geri aldım. Daha sonra 45 gün ödeme alamadım. Dolandırıldığımı anlayınca sistemden çıkmaya çalıştım, mağduriyetimi Facebook sitesi üzerinde bildirince yorumlarım önce silindi daha sonra siteden engellendim şimdi ne yorum yapabiliyorum ne mesaj atabiliyorum. İşin kötü bir yere gittiğini anlamıştım ama iş işten geçmişti. Asgari ücret ile çalışan bir işçiyim geçimimi zor sağlıyorum evlenecektim düğün param çıksın istedim yatırdığım paradan daha çok kazanacağımı söylediklere güvenip kredi çektim. Devletimiz bu dolandırıcıları bulsun, cezalarını çeksinler” diye konuştu..



