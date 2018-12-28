Samanyolu Haber /Dünya / YPG, Esad'ı Menbiç'e davet etti, Suriye Ordusu bölgeye girdi /28 Aralık 2018 11:55

YPG, Esad'ı Menbiç'e davet etti, Suriye Ordusu bölgeye girdi

YPG Suriye'nin kuzeyinde kendilerinin çekildiği yerlerde kontrolü sağlaması için Şam yönetimini davet ettiklerini açıkladı. Suriye Ordusu ise bölgeye girdiğini duyurdu.

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Ankara'nın terör örgütü PKK'nın uzantısı olarak gördüğü YPG’den yapılan açıklamada, askeri unsunlarının Suriye’nin doğusunda IŞİD ile mücadele etmek için Menbiç kentinden çekildiği belirtilerek, şu ifadeye ver verildi:

“Türkiye’nin tehditleri karşısında bize ait olan alanları devralması ve koruması için Suriye hükümetini davet ediyoruz.”

SURİYE ORDUSU BÖLGEYE GİRDİĞİNİ DUYURDU

Suriye ordusu ise Menbiç'e girip bayraklarını diktiğini duyurdu. Ordu, bölgedeki bütün vatandaşlara güvenlik garantisi verdiğini söyledi. Şam Ordusu'nun Menbiç'e girmesinden önce YPG'nin bölgeyi terk ettiği haberleri basına yansımıştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye'den askeri birliklerini çekmeye başlamasının ardından ülkenin kuzeyindeki YPG güçleri Moskova ve Şam'dan yardım istediği belirtiliyordu.

YPG, ayrıca Batılı ülkeleri ABD'nin yaklaşık 2 bin askerinin çekilmesinin ardından Suriye'nin kuzey ve doğusunda oluşacak boşluğu doldurmaya ikna etmeye çalışıyor.

Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri ise Fırat'ın doğusunda SDG kontrolündeki Menbiç'e doğru ilerleyişini sürdürüyor.

KREMLİN MEMNUN

Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, YPG'nin çağrısı sonrası Suriye ordusunun Menbiç'e girmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, YPG'nin denetiminde olan Menbiç'in kontrolünün Suriye hükümetine geçmesini onaylayıp onaylamadıkları sorusu karşısında, "Elbette (onaylıyoruz). Kuşkusuz ki bu, (Suriye'deki) durumun istikrar kazanması bakımından olumlu bir adım" dedi.

Peskov ayrıca, "(Suriye'de) hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgelerin genişlemesi, şüphesiz ki pozitif bir eğilim" diye ekledi.

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