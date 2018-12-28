Samanyolu Haber /Medya / 17 yıldır aralıksız yayınlanan dergi Ocak'ta çıkmayacak /28 Aralık 2018 11:45

17 yıldır aralıksız yayınlanan dergi Ocak'ta çıkmayacak

Kur artışı sebebiyle zor dönem geçiren yayıncılık sektöründe 17 yıldır aralıksız yayınlanan sinema dergisi Altyazı, Ocak ayında yayına ara veriyor.

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Yaklaşık 17 yıldır aralıksız yayımlanan Altyazı dergisi, ocak ayında çıkmayacağını duyurdu. Derginin açıklamasında,  "elimizde olmayan sebeplerle ocak ayında çıkmayacak." ifadelerine yer verildi. Ancak verilen aranın ekonomik krizle ilgili olup olmadığı belirtilmedi.

T24'ün haberine göre  Altyazı Aylık Sinema Dergisi’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"On yedi yılı aşkın süredir aralıksız yayımlanan Altyazı, elimizde olmayan sebeplerle ocak ayında çıkmayacak. Kısa süreliğine yayınına ara vereceğimiz matbu dergi, çok yakında kaldığı yerden devam edecek. Bu süreçte Altyazı'nın seminerleri ve diğer etkinlikleri sürüyor. Altyazı'nın 189. sayısıyla en kısa zamanda yeniden buluşmak dileğiyle. Gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve  http://www.altyazi.net  adresini takip edebilirsiniz."
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