Şeker Fabrikası satışı fiyaskosunun sebebi ortaya çıktı

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in iddiasına göre, özelleştirme süreci ışık hızıyla tamamlanan şeker fabrikalarının firmalara devrinde fiyasko yaşanıyor. Ilgın, Burdur ve Yozgat fabrikalarına en yüksek teklifi veren firmalar fabrikaları devralacak parayı bulamadı.







Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararı gereği fabrikaların ikinci ve üçüncü en yüksek teklifi sunan yedekteki firmalara verilmesi gerekiyor. Ancak bu firmaların da fabrikaları almalarına imkan kalmadı.Çünkü ikinci ve üçüncü en iyi teklifleri sunan yedek firmalarla, 3 fabrikayı almak için para bulamayan asıl firmalar aynı firmalardan oluşuyor.





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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), ÖYK'nın bu kararını uygulamak yerine ödemeyi yapamayan firmaların teminatını yakmadan 3 ila 5 kez ek süre verdi. ÖİB'nin niçin bu yola başvurduğu ise sonradan anlaşıldı.





Nisanda yapılan ihalede Ilgın fabrikası için en yüksek teklifi 637 milyon lirayla Alteks Tekstil firması vermişti. Bu fabrika için ikinci en yüksek teklif 636 milyon lirayla Doğuş Yiyecek'ten, üçüncü en yüksek teklif de 635 milyon lirayla Erser-Sterk ortak şirketinden gelmişti. Alteks fabrikayı alacak parayı bulamadığı için normalde ihalenin Doğuş Yiyecek'e verilmesi gerekiyor.





Ancak Doğuş, tıpkı Ilgın gibi devralınamayan Yozgat Şeker Fabrikası'na 275 milyon lirayla en yüksek teklifi veren firma konumunda. Dolayısıyla Doğuş'un da Ilgın'ı alma imkanı yok. Bu durumda üçüncü en iyi teklifi veren Erser-Sterk'e verilmesi gerekiyor. Ancak bu şirketin de parası olmadığı için devralamadı. Aynı şekilde Doğuş Yiyecek'in devralamadığı Yozgat Şeker Fabrikası'nda da ikinci en iyi teklifi 274 milyon lirayla Erser Sterk ortaklığı vermişti. Bu şirket parası olmadığı için zaten en yüksek teklifi verdiği Burdur'u devralamadı.