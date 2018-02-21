Samanyolu Haber /Gündem / YPG sözcüsü: Suriye ordusu Afrin'de bizimle birlikte savaşıyor /21 Şubat 2018 13:35

YPG sözcüsü: Suriye ordusu Afrin'de bizimle birlikte savaşıyor

Suriye'nin Afrin bölgesindeki YPG güçlerinin sözcülerinden Reyzan Hedu, Suriye hükümeti yanında savaşan güçlerin Türkiye'nin bombardımanlarına karşın Afrin'e ulaşabildiğini söyledi.

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Hedu, Sputnik'e demecinde, "Suriye ordusu, hükümet yetkilileri, Afrin'deki idareciler ve buradaki YPG güçleriyle temas halindeyiz. (Afrin'e) gönderilen güçler, Suriye hükümeti ve Suriye ordusu komutanlığından gönderildi" dedi.

Ayrıca Hedu, "(Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, "Afrin'e gönderilen Suriyeli güçlerin hareket etmesini durdurduğunu söyleyerek, kötü trafik polisliği yapmış oldu. Dedikleri doğru değil, güçler Afrin'e vardı" diye ekledi.
Diğer taraftan Kürt güçlerin Afrin'in girişindeki kontrol noktasında onlarca gazetecinin Türkiye'den açılan ateş altında kaldığını da savunan Hedu, şöyle şunları da söyledi: "Türkiye Cumhurbaşkanı (Erdoğan), hükümeti ve basını, Afrin'e giden güçlerin Şii olduğunu söylemekle mezhepçi bir alt metin kullanmış oldu. Bizse Suriye'de mezhepsel ve etnik çeşitliliğimizle gurur duyuyoruz."

Hedu Afrin harekatının başarısız olduğunu da savunarak ''bazı hatlarda ilerlemiş olabilirler fakat askeri operasyonları genel olarak başarısız" ifadelerini kullandı.


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