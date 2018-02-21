Samanyolu Haber /Gündem / Dünyada ilk 'darbe ve iç savaş sigortası' Türkiye'de başladı /21 Şubat 2018 13:40

Dünyada ilk 'darbe ve iç savaş sigortası' Türkiye'de başladı

Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, 'politik şiddet' ürünlerini piyasaya sürdüklerini ve büyük ilgi gördüğünü söyledi. Gülen'in bahsettiği sigorta, darbe girişimi ve iç savaşı da kapsıyor.

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Sabancı Holding Sigorta Grubu'nun geçen yılın değerlendirmeleri ve bu yılın beklentilerinin paylaşıldığı basın toplantısında konuşan Gülen, yeni ürünlere ilişkin soru üzerine risklerin hızlı şekilde değiştiğini aktararak şunları söyledi:

"Birkaç hafta önce politik şiddet ürünümüzü piyasaya sürdük. Türkiye'de ilk defa ortaya konulan bir ürün. Türkiye sigorta sektörü bugüne kadar grev, lokavt, ayaklanma dediğimiz sosyal olaylara karşı sigorta yaparken, politik şiddet ürünüyle ihtilal, kalkışma, savaş ve iç savaşı sigorta etmeye başladık. Çok büyük bir talep geldiğini söyleyebilirim."

"Türk halkı neden korkuyor?" şeklindeki soru üzerine ise Gülen, Türk halkının en büyük korkusunun kansere yakalanmak ve tedavi alamamak, ayrıca sahip olunan bir varlığın kaybedilmesi olduğunu söyledi.
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