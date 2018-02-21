Samanyolu Haber /Gündem / Saray'dan 'Şam'la temas kurabiliriz' dönüşü /21 Şubat 2018 13:24

Saray'dan 'Şam'la temas kurabiliriz' dönüşü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya ve İran üzerinden Şam'la konuşulduğunu belirtti ve "Olağanüstü şartlar gerektirdiğinde Şam'la belli temaslar kurulabilir" dedi. Kalın, 'şu an itibariyle doğrudan bir Ankara-Şam teması yok' dedi

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Basın toplantısında konuşan Kalın, Afrin'e yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatı ve Suriye ile ilgili olarak şunları söyledi:

(Ankara ve Şam arasında temas olur mu?) Bizim Şam rejimi ile resmi temasımız söz konusu değil. Astana çerçevesinde 3 garantör ülke olarak bizim Suriye sahasında yaşanan gelişmeleri koordine etmek için kurduğumuz bir mekanizma var. Zaman zaman bu mesajlar, Rusya ve İran üzerinden Şam rejimine de iletilmekteydi. Dolaylı bir trafiğin olduğunu biliyoruz fakat olağanüstü şartlar gerektirdiğinde, belli sorunları çözmek için ilgili birimlerimiz, yani kastettiğim istihbarat birimimiz, doğrudan ya da dolaylı belli temaslar kurabilir. Bu, zaten istihbarat birimimizin temel görev tanımları arasındadır. Doğrudan Ankara-Şam arasında siyasi veya diğer alanlarda temas trafiğimiz söz konusu değil."
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