YPG: Gecikmiş karar, önemli roller üstleneceğiz

YPG Sözcüsü Redur Xelil, ABD Başkanı Donald Trump'ın YPG'ye ağır silah yardımını öngören yasayı onaylamasına dair açıklamasında "Gecikmiş ama tarihi bir karar" dedi.







Xelil, "Resmi bir şekilde Beyaz Saray, YPG'yi silahlandırma kararı onaylandı. Geç olmakla birlikte önemli ve yerinde bir karardır" dedi.





Xelil şöyle konuştu: Amerika'nın belirlemiş olduğu başarılı güçler arasında YPG birinci sıradadır. Silahlandırılmama mevzusu şimdiye kadar bize güçlerimize karşı olan bir eksiklikti. İnanıyoruz bundan sonra önemli bir rol üstleneceğiz.