Samanyolu Haber /Gündem / Fidan, Akar ve Kalın bakın binlerce kilometre yolu niye yapmış! /10 Mayıs 2017 15:59

Fidan, Akar ve Kalın bakın binlerce kilometre yolu niye yapmış!

New York Times'tan iddia: Trump yönetimini Kürtleri silahlandırmaktan vazgeçirmek için ABD'ye giden Genelkurmay Başkanı Akar, MİT Müsteşarı Fidan ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın, kararın çoktan verildiğini Beyaz Saray'da öğrendi.

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Türkiye ABD'nin YPG kararını nasıl öğrendi?

ABD’nin Rakka’da IŞİD’e karşı YPG’yi silahlandırma kararını, tam da aksi bir karara ikna etmek için Ankara’dan Washington’a giden üst düzey heyete ilettiği ortaya çıktı. Buna göre, Washington’a sürpriz bir ziyaret düzenleyen Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, karardan pazartesi günü Beyaz Saray’da haberdar edildi.

New York Times gazetesinin haberine göre, YPG kararını Akar, Fidan ve Kalın’a ileten kişi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster oldu. Görüşme, 8 Mayıs Pazartesi günü yapıldı; Amerikan yönetimi de Türkiye’nin haberdar edilmesi sonrası hemen ertesi günü kararı dünyaya duyurdu.

New York Times, “Türkiye medyasına göre Akar, Fidan ve Kalın’ın misyonu Trump yönetimini Kürtleri silahlandırmaktan vazgeçirmekti. Bunun yerine, kararın çoktan verildiği konusunda bilgilendirildiler” ifadelerini kullandı
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