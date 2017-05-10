Samanyolu Haber /Gündem / Booking.com'a 'engel' devam edecek /10 Mayıs 2017 15:36

Booking.com'a 'engel' devam edecek

Türkiye'deki faaliyetleri askıya alınan booking.com ve otelcilerin, karara yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi. Booking için Türkiye operasyonlarına uygulanan engel bir sonraki duruşmaya kadar devam edecek.

Booking.com'a 'engel' devam edecek

Booking.com'un, Türkiye'deki faaliyetlerin durdurulmasına yönelik karar sonrası yaptığı itiraz reddedildi. Online rezervasyon portalının Türkiye operasyonlarına uygunanan tedbir kararı bir sonraki duruşmaya kadar devam edecek.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından, haksız rekabetin önlenmesi amacıyla daha önce açılan davada, online rezervasyon portalı Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verilmişti.

Karara başta Booking olmak üzere aralarında Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) gibi birliklerinde bulunduğu çok sayıda taraf itiraz etti.

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde bugün görülen davada mahkeme, Booking.com ve TÜROB tarafından yapılan itirazı değerlendirdi. İlk itiraz duruşmasında mahkeme, tedbir kararının devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma iki hafta sonra. 


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