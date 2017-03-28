Samanyolu Haber /Gündem / Validen skandal açıklama! ( video) /28 Mart 2017 22:49

Validen skandal açıklama! ( video)

HAYIR dediği için MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan'a yapılan saldırı ile ilgili Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'tan skandal bir açıklama geldi.

Yozgat Valisi'ndan skandal Sinan Oğan açıklaması!

Sinan Oğan'a saldırı ile ilgili Yozgat Valisi'nden skandal açıklama

Sinan Oğan'ın kortejine saldıran kişileri polis güçlükle durdurabildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç AKİT TV'de skandal bir açıklama yaptı. Vali Yurtnaç korteje saldıran kişilerin demokratik haklarını kullandıklarını söyledi. Bu açıklama sonrasında Sinan Oğan, "Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç bizim salon toplantımıza karşı bize saldırınların bu saldırısına demokratik hak dedi. Yazıklar olsun sana!" dedi.

 OĞAN'DAN VALİYE CEVAP!

Sinan Oğan, Yozgat valisine yaptığı açıklamadan dolaya tepki gösterdi..

Oğan, . "Bu şiddete "demokratik hak" sözünü düzeltmezse ilk gördüğüm yerde ben de demokratik hakkımı kullanacağım." dedi.


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