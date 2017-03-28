Validen skandal açıklama! ( video)

Sinan Oğan'a saldırı ile ilgili Yozgat Valisi'nden skandal açıklama





Sinan Oğan'ın kortejine saldıran kişileri polis güçlükle durdurabildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç AKİT TV'de skandal bir açıklama yaptı. Vali Yurtnaç korteje saldıran kişilerin demokratik haklarını kullandıklarını söyledi. Bu açıklama sonrasında Sinan Oğan, "Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç bizim salon toplantımıza karşı bize saldırınların bu saldırısına demokratik hak dedi. Yazıklar olsun sana!" dedi.





OĞAN'DAN VALİYE CEVAP!





Sinan Oğan, Yozgat valisine yaptığı açıklamadan dolaya tepki gösterdi..





Oğan, . "Bu şiddete "demokratik hak" sözünü düzeltmezse ilk gördüğüm yerde ben de demokratik hakkımı kullanacağım." dedi.







