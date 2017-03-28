İsveç'i sarsan ses kaydı skandalı: Karın rehin alınır

İsveç Devlet radyosu, AKP'nin İsveç'teki Hizmet hareketi mensuplarını fişlediğini ve tehdit ettiğini belgeleyen bir ses kaydı yayınladı.



İsveç'te AKP'nin programlarını organize eden ve kendisini Binali Yıldırım'ın arkadaşı olarak tanıtan Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) Başkanı Özer Eken'in yaptığı bir telefon görüşmesinin kaydını kamuoyuna açıklayan radyo, AKP'li bürokratın Hizmet hareketine yakın olduğu anlaşılan kişiyi istihbarat sağlamak amacıyla kullanmak üzere nasıl tehdit ettiğini ortaya çıkardı



"BİLGİ VERMEZSEN SEN BİTTİN"





Kayıtta AKP'li Özer Eken'in "Sana diyebileceğim şu ki, sen devlete yardım edersen devlet de sana yardım eder" dediği duyuluyor. Konuştuğu kişiyi "İsveç'teki Gülen destekçileriyle ilgili bize sağlam bilgi vermezsen bunun karşılığını görürsün" şeklinde tehdit eden Eken şu skandal ifadeleri kullanıyor:





"Kardeşim, senin adın AKP muhalifleri listesinde. Buradaki bütün faaliyetleri bilmek istiyorlar. Eğer somut bilgiler vermezsen bittin sen."





"KARINI REHİN ALACAKLAR"

"Eğer Türkiye'ye gidecek olursan tutuklanma riskin var. Sen tutuklanırsın, karın da tutuklanır. Karını rehin olarak alacaklar."

İSVEÇ RADYOSU: SES KAYDI EKEN'E AİT Radyonun internet sitesinde yayınlanan haberde tehdit ve şantaj içeren skandal ses kaydı yayınlanan Eken'e haberle ilgili görüşlerinin de sorulduğu belirtildi. Eken'in kayıttaki sesin kendisine ait olmadığını iddia etmesine karşın İsveç Radyosu'nun kayıttaki sesin Eken'e ait olduğunu ispatladığı yazıldı.

İLK FİŞLEME VAKASI DEĞİL Tehdit ve şantaj skandalı İsveç'te AKP'nin karıştığı ilk suç değil. AKP, ülkede bulunan tüm kurum ve memurlardan burada yaşayan Hizmet Hareketi mensuplarını adım adım takip etmesini, fişlemesini ve Ankara'ya rapor etmesini istiyor. Tıpkı ABD, Almanya, Avusturya ve Hollanda'da olduğu gibi fişleme faaliyetlerini resmi görevliler ve rejimin muhbiri olmayı kabul eden kişiler üzerinden sürdürüyor. İsveç Radyosuna göre İsveç'te AKP hükümeti adına çalışan diğer kurumlar, tüm AKP muhaliflerinin haritasını çıkarmış durumda. Haberde, Stockholm'deki büyükelçiliğin yanısıra Türk camilerindeki imamların da bu casusluk faaliyetlerine karıştığının altı çizildi.







