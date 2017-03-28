Samanyolu Haber /Dünya / Zarrab Davası'nda flaş karar /28 Mart 2017 23:52

Zarrab Davası'nda flaş karar

Reza Zarrab davasıyla ilgili olarak ABD'de Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın gözaltına alınmasının ardından, bir gelişme de bizzat Zarrab'ın davası konusunda yaşandı. Zarrab'ın davasına bakan Hakim Richard Berman, 4 Nisan'a duruşma koydu. Duruşmanın amacı, Zarrab'ın avukatları arasına kattığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın gayrıresmi danışmanı, New York eski Belediye Başkanı Rudolph Giuliani ve ABD eski Adalet Bakanı Michael Mukasey'in "Zarrab'a ne gibi avukatlık hizmetleri sunacaklarının" belirlenmesi olacak.

Best of Reza Zarrab

Hakim, 4 Nisan’a duruşma koydu! Giuliani’nin Zarrab için ‘ne yapacağını’ soracak

Zarrab geçen hafta, avukat ekibinin arasına ABD hukuk ve siyaset çevrelerinde çok iyi tanınan iki ismi daha dahil ettiğini, içeriğini kamuoyuna açıklanmayan bir mektupla mahkemeye bildirdi. Bu isimlerden ilki, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası sırasında en yakınında duran isimlerden, New York’un eski Belediye Başkanı, Cumhuriyetçi hukukçu ve siyasetçi Rudolph Giuliani idi. Trump, ABD Başkanı seçildikten sonra da Giuliani’nin kendisine “siber güvenlik alanında gayrıresmi danışmanlık yapacağını” da açıklamıştı.

Zarrab’ın ekibine kattığı ikinci avukat ise, ABD eski başkanlarından (oğul) George Bush döneminde Adalet Bakanlığı görevini üstlenmiş olan Michael Mukasey idi.

SAVCILIK; ÇIKAR ÇATIŞMASI VAR

Zarrab’ın bu iki ismi avukatları arasına kattığına ilişkin bilgi mahkemeye mühürlü olarak verilmişti. Ancak savcılık makamının “iki ismin de bu davada avukatlık yapması çıkar çatışması yaratır” içerikli yanıtının kamuoyuna açıklanması ile, Zarrab’ın Giuliani ve Mukasey ile avukatlık için anlaştığı da resmileşmiş oldu.

Savcılık makamı, bu iki ismin bağlı oldukları firmaların, Zarrab’ın dolandırdığı iddia edilen bankaların bazılarının da avukatlığını yaptıklarını, dolayısıyla da “çıkar çatışması yaşanabileceğini” bildirdi.

“GİULİANİ VE MUKASEY DURUŞMAYA ÇIKMAYACAK…”

Ancak Zarrab’ın savunma ekibinde yer alan ilk avukat Brafman, mahkemeye bir yazı göndererek, ne Giuliani’nin, ne de Mukasey’in duruşma aşamasında görev yapmayacaklarını bildirdi. Brafman, her iki ismin de, “duruşmaya çıkmayacaklarını, duruşma hazırlıklarında da rol oynamayacaklarını” bildirdi.

Bu mektup da, kafalarda “duruşma sürecine katılmayacaklarsa, Zarrab neden Giuliani ve Mukasey ile anlaştı” sorusunu gündeme getirdi.

SAVCILIK: DURUŞMA YAPALIM, GİULİANİ’NİN NE YAPTIĞINI ANLAYALIM…

Savcılık ise, Zarrab duruşmalarında rol almayacakları bildirilen Giuliani ve Mukasey’in “Zarrab’a ne gibi avukatlık hizmetleri sunulacağının” anlaşılması için bir duruşma yapılması konusunda ısrar etti.
Hakim Berman da, Preet Bharara’nın yerine vekaleten bakan Başsavcı Vekili Kim’in “duruşma yapılsın” ısrarını uygun buldu. Hakim Berman, 4 Nisan’a duruşma tarihi koydu.
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