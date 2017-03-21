Samanyolu Haber /Dünya / Yolsuzluk iddiaları sonrası istifa etti! /21 Mart 2017 22:14

Yolsuzluk iddiaları sonrası istifa etti!

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Le Roux, hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları sonrası istifasını açıkladı

Yolsuzluk iddiaları sonrası istifa etti!

elevizyonda yayınlanan bir haber programında Le Roux'un 2009-2016 yıllarında 15 ve 16 yaşındaki iki kızını, tatiller ve hafta sonu dönemlerinde çalıştırmak üzere danışman statüsünde işe aldığı iddia edilmişti. Euronews’in haberine göre programda, kızlarına toplamda 55 bin avro ödendiği öne sürülmüş, Le Roux iddiaları kabul ederek uygulamanın kurallara aykırı olmadığını, “öğrencilerin tatil döneminde çalışabileceklerini” kaydetmişti.

Bu iddialar üzerine Fransa Ulusal Mali Suçlar Savcılığı ön soruşturma başlatmıştı.

Bu olaylar sonrası ise Başbakan Bernard Cazeneuve, Bakan Le Roux'yu iddialar hakkında bilgi vermesi için ofisine çağırmış, Sosyalist Parti Genel Sekreteri Jean-Christophe Cambadelis de bunun etik bir sorun olduğunu ifade etmişti.
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