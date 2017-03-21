Samanyolu Haber /Ekonomi / İşte Dünya'nın en zengin 100 insanı /21 Mart 2017 22:21

İşte Dünya'nın en zengin 100 insanı

Forbes dünyanın en zengin 100 kişisini açıkladı

İşte Dünya'nın en zengin 100 insanı

Dünyanın en zengin insanları için 2017 rekorların yılı oldu. Dünya üzerindeki dolar milyarderi sayısı yüzde 13 artarak 1810’dan 2043’e çıktı. Forbes tarihinde ilk kez milyarder sayısı 2000’in üzerine çıktı.

Milyarderlerin paralarının miktarı da 7.67 trilyon dolara çıkarak geçen yıla göre yüzde 18 artış gösterdi.

Bill Gates son üç yıldır üst üste olduğu gibi yine dünyanın en zengin adamı oldu. 86 milyar dolarlık serveti olan Gates’in geçen yıl 76 milyar doları vardı.
Amazon’un patronu Jeff Bezos listenin hazırlandığı dönem içerisinde en çok para kazanan isim oldu. Bezos’un serveti 27 milyar dolar arttı.





Forbes’un en zengin 100 listesinde Türkiye’den bir isim bulunmuyor. Türkiye’nin en zengin ismi 3.8 milyar dolarlık servetiyle Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker.
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