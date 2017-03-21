Türkler gelmesin diye yolu kestiler!

Bulgaristan’da Pazar günü yapılacak genel seçimlere Türklerin kurduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) ile Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar Partisi (DOST) de katılacak. Seçimler öncesi bugün Kapıkule Sınır Kapısı’nın karşısında bulunan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı ile Hamzabeyli Sınır Kapısı ve karşısındaki Lesovo Sınır Kapısı, Kırklareli’nin Dereköy Sınır Kapısı karşısındaki Malotırnovo Sınır Kapısı girişlerinde Bulgarlar eylem yaptı.





ZİNCİR ÇEKTİLER!





Bulgaristan’da bazı siyasi partilerden oluşan gruplar, Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nın girişinde toplantı. Ellerinde Bulgaristan bayrakları taşıyan protestocular, karayoluna zincir çekip, araç lastikleriyle barikat oluşturdu. Protestocular, pazar günü yapılacak seçimlerde Türkiye’de yaşayan çifte vatandaşların ülkelerine gelip oy kullanmalarını istemediklerini söyledi.





GEÇİŞLERE UZUN SÜRE İZİN VERİLMEDİ





Bulgar polisi, bölgede sıkı güvenlik önlemleri alırken, protesto nedeniyle, Bulgaristan’dan Türkiye’ye araç geçişlerine uzun süre izin verilmedi. Bu arada Kapıkule Gümrük Kapısı yetkilileri, kendilerinde bir sorun olmadığını belirterek, Bulgaristan tarafına araç geçişlerini normal olarak devam ettiğini söyledi.





PROTESTO 4 SAAT SÜRDÜ





Kapıkule Sınır Kapısı karşısında bulanan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı girişinde yapılan protesto gösterisi yaklaşık 4 saat sürdü.









Yapılan açıklamada, "Bulgarca bilmeyen insanların Bulgaristan’da oy kullanmasını kabul etmiyoruz. Bulgaristan’da parasını harcamayanlara ve kendilerine başka ülke seçmiş insanların burada oy kullanmalarını istemiyoruz. Yıllarca biz buna katlandık, bu seçimlerde bu son bulacak. Biz Türk partilerinin Bulgaristan’ı yönetmelerimi istemiyoruz. İç politikalarımıza karışmalarını istemiyoruz" dedi. Açıklamanın ardından protestocular, yola çektikleri zincirler ile lastikleri kaldırıp, bölgeden ayrıldı. Protestocular, eylemlerine yarın da devam edeceklerini söyledi.





BULGARİSTAN İLE İLİŞKİLER GERİLMİŞTİ





Ankara-Sofya ilişkileri, Bulgaristan'da 26 Mart'ta düzenlenecek genel seçim nedeniyle son birkaç haftadır gergin.





İki ülke arasındaki ilişkiler, Sofya'nın Ankara'yı Bulgaristan'daki seçimlere müdahale etmekle suçlaması üzerine bozulmuştu. Bu bağlamda Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Ankara'daki Büyükelçisi Nadejda Neynski'yi istişareler için Sofya'ya geri çağırmıştı.





Bulgaristan'da son olarak da, anketlerde önde giden iki partinin lideri Türkiye'ye çağrıda bulundu.





Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Sosyalist Parti (BSP) lideri Kornelia Ninova "Partimiz içişlerimize yabancı bir ülkenin karışmasını kati surette reddeder" diyerek, Türkiye'deki yetkililerin belirli bir partiye oy verilmesi için çağrı yapmasına kabul edemeyeceklerini söyledi.





Merkez sağdaki GERB Partisi lideri ve eski Başbakan Boyko Borisov da Türkiye'nin müdahalesinden rahatsız olduklarını belirtti. "Bu müdahale kabul edilemez" diyen Borisov, "Ancak diplomasiye ağırlık vermeliyiz, Türkiye'nin komşumuz olduğunu hesaba katan eylemlerde bulunmalıyız" ifadelerini kulland