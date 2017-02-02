‘Kara Sevda’ dizisinde referanduma gönderme





Final yapacağını açıklayan ‘Kara Sevda’ final öncesi bombayı patlattı! Başrollerini Burak Özçivit ve Neslihan Atagül’ün paylaştığı dizide yapılan seçim, akıllara referandumu getirdi.







‘Hayat Şarkısı’ dizisinden sonra, ‘Kara Sevda’ dizisinin oyuncuları da referanduma gönderme yaptı ve HAYIR dedi. İlk başta dizide geçiş bölümünde Atatürk posteri ile geçiş yapıldı. Sonrasında ise Yönetim Kurulu Başkanı seçimi yapıldı.





"BURASI BENİM İMPARATORLUĞUM!"







Kozcuoğlu Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı seçimlerinde, kazanacağına kesin gözüyle bakan Emir Kolcuoğlu, seçimi kaybedince çılgına döndü. Kara Sevda’nın youtube kanalına bu kısmı ‘yolsuzluk darbesi’ bölümü olarak yüklemesi dikkat çekti.

Yapılan oylamada Emir Kolcuoğlu kaybetti. Kaybeden Emir, “Bu benim imparatorluğum” diyerek, odadaki eşyaları fırlatmaya başladı.





SOSYAL MEDYADA GÖZDEN KAÇMADI





Dizinin hayranları o sahneyi sosyal medyada binlerce kez paylaştı. Yapımcı firma ise videoyu Youtube kanalına "YOLSUZLUK DARBESİ" başlığı ile koydu.







