Samanyolu Haber /Gündem / "Yolsuzluk darbesi" /02 Şubat 2017 12:32

"Yolsuzluk darbesi"

Diziler Türkiye'nin gündemindeki referandumdan uzak kalamıyor. Hayat Şarkısı'ndan sonra, Kara Sevda dizisindeki Yönetim Kurulu Seçimi, akıllara başkanlık seçimini getirdi. Başrol oyuncularından Emir, seçimi kaybedince, "Bu benim imparatorluğum" diyerek, çılgına döndü. Yapımcı firma o bölümü Youtube'da "yolsuzluk darbesi" olarak paylaştı.

Kara Sevda dizisinde referanduma öyle bir gönderme yapıldı ki...

‘Kara Sevda’ dizisinde referanduma gönderme

Final yapacağını açıklayan ‘Kara Sevda’ final öncesi bombayı patlattı! Başrollerini Burak Özçivit ve Neslihan Atagül’ün paylaştığı dizide yapılan seçim, akıllara referandumu getirdi.

‘Hayat Şarkısı’ dizisinden sonra, ‘Kara Sevda’ dizisinin oyuncuları da referanduma gönderme yaptı ve HAYIR dedi. İlk başta dizide geçiş bölümünde Atatürk posteri ile geçiş yapıldı. Sonrasında ise Yönetim Kurulu Başkanı seçimi yapıldı.

"BURASI BENİM İMPARATORLUĞUM!"

Kozcuoğlu Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı seçimlerinde, kazanacağına kesin gözüyle bakan Emir Kolcuoğlu, seçimi kaybedince çılgına döndü. Kara Sevda’nın youtube kanalına bu kısmı ‘yolsuzluk darbesi’ bölümü olarak yüklemesi dikkat çekti.
Yapılan oylamada Emir Kolcuoğlu kaybetti. Kaybeden Emir, “Bu benim imparatorluğum” diyerek, odadaki eşyaları fırlatmaya başladı.

SOSYAL MEDYADA GÖZDEN KAÇMADI

Dizinin hayranları o sahneyi sosyal medyada binlerce kez paylaştı. Yapımcı firma ise videoyu Youtube kanalına "YOLSUZLUK DARBESİ" başlığı ile koydu.


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