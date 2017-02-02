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AKP Emniyet Teşkilatı'nı bitirmekte kararlı... 200'e yakın gözaltı kararı!
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AKP Emniyet Teşkilatı'nı bitirmekte kararlı... 200'e yakın gözaltı kararı!
/
02 Şubat 2017 11:18
AKP Emniyet Teşkilatı'nı bitirmekte kararlı... 200'e yakın gözaltı kararı!
Son dakika… 177 polis hakkında gözaltı kararı
SHABER3.COM
Son dakika… 177 polis hakkında gözaltı kararı
Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında 177 polis hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
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