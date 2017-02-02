Samanyolu Haber /Gündem / AKP Emniyet Teşkilatı'nı bitirmekte kararlı... 200'e yakın gözaltı kararı! /02 Şubat 2017 11:18

AKP Emniyet Teşkilatı'nı bitirmekte kararlı... 200'e yakın gözaltı kararı!

Son dakika… 177 polis hakkında gözaltı kararı

SHABER3.COM

Son dakika… 177 polis hakkında gözaltı kararı

Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında 177 polis hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
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