Samanyolu Haber /Gündem / Skandal! AKP'li Karaman'dan iç savaş ve ölüm fetvası /02 Şubat 2017 12:49

Skandal! AKP'li Karaman'dan iç savaş ve ölüm fetvası

AKP'nin fetvacısı Hayrettin Karaman, Erdoğan'ın silahlandırdığı ve sokağa çağırdığı "milis vatandaş"lara "Adi suçlar işleyebilirsiniz, cezası olmaz" garantisi verdi...

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Skandal! AKP'li Karaman'dan iç savaş ve ölüm fetvası

Türkiye'nin büyük bir savaşın içinde olduğunu iddia eden ve Erdoğan'a destek çağrısını yineleyen AKP rejiminin fetvacısı Hayrettin Karaman, YeniŞafak'taki yazısında son dönemde yaşanan hukuksuzlukları itiraf etti ve kendince dini kılıf bulmaya çalıştı. 

Karaman AKP'li paramiliter yapılara "Adi suçlar işleyebilirsiniz" fetvası verdi. Yani AKP'lilere hukukta adi suç tanımına giren "Tecavüz, hırsızlık, kapkaç, adam öldürmek, yaralama" ve bunun gibi yüz kızartıcı fiilleri "işleyebilirsiniz, cezası olmaz" dedi. 

Karaman, Yeni Şafak'taki köşesinde şöyle yazdı:

"Bugünlerde Türkiye'ye kötülük yapmak için pek çok ülke, şahıs, kurum ve kuruluş işbirliği halinde üzerimize geliyor, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere millet ve memleketini sevenler de bu taarruza karşı âdeta bir seferberlik ruhu içine canla başla mücadele ediyorlar.

Ataların söylediği güzel sözler vardır:

* Dere geçilirken at değiştirilmez.

* Bindiği dalı kesen ahmaktır.

* Girmeden tefrika bir millete düşman giremez.

* Savaşırken askerlerin işlediği adi suçların cezası verilmez."

HİZMET'E, KÜRTLERE, MUHALİFLERE SOYKIRIMA DESTEK

Hayrettin Karaman, son yazısıyla başta Hizmet Hareketi olmak üzere toplumun tüm kesimlerine karşı AKP'nin uyguladığı zorbalığa ve hukuksuzluklara cevaz vermiş oldu. AKP tabanından gözaltında katledilen öğretmenler, işkenceyle aklını kaybeden vatandaşlar, öldüresiye dövülen muhalifler, elle aranarak taciz edilen avukatlar, haksız yere hiçbir delil olmadan hücrelere kapatılan gazetecilere yönelik cadı avının görmezden gelmesini istedi.

Karaman, daha önce de "Ümmetin menfaati için küçük bir gruba gelecek zarar sineye çekilir" fetvasiyla Hizmet mensuplarına soykırımın önünü açmıştı. 

SUÇ DOSYASI KABARIK

Erdoğan rejiminin kanlı uygulamalarına arka çıkan, her türlü hukuksuzluğa cevaz veren Karaman daha önce de "Yolsuzluk hırsızlık değildir" skandal fetvasıyla Erdoğan ve ailesinin milletin malına çökmesine cevaz vermiş, tabanı "rahatlatmıştı." 7 Haziran sonrası AKP'ye oy vermeyenlere "ırgat" diyerek siyaset ve topluma nasıl baktığını da açık etmişti...

Karaman, Erdoğan rejiminin devamı için elinden geleni yaptı...
Böylece, "Dinini muktedire satan" anlamına gelen ve Numan Kurtulmuş'un Has Parti'deyken AKP için sıkça kullandığı "Bel'amlaşmak" fiilinin en zavallı temsilcisi olarak tarihe geçti. 
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