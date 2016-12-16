YÖK'ün Akademisyenlere verdiği disiplin cezaları kanunsuz

AYM kararı hatırlatıldı: Akademisyenlere 2 Aralık’a kadar verilen cezalar hukuksuz





Kararla, öğretim üyelerine 2 Aralık 2016’ya kadar verilen disiplin cezaları hukuksuz kılındı.









AYM’nin YÖK Kanunu’ndaki iptal kararını verdiği 14 Ocak’tan sonra, disiplin yönetmeliğinin yasal dayanaktan yoksun kalması nedeniyle hiçbir akademisyene bu yönetmeliğe dayanılarak ceza verilemeyeceği anlamına geliyor.





Karar, Barış İçin Akademisyenler inisiyatifinin ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildirisine imza attıkları için haklarında disiplin cezası verilen akademisyenlere de disiplin cezası verilememesi sonucunu doğuracak.





Ankara Üniversitesi rektörlüğü, valilik talebiyle Twitter paylaşımları nedeniyle haklarında soruşturma açtığı altı akademisyenden ikisine kınama cezası vermiş, bu akademisyenlerden Ozan Değer’in avukatı Oya Aydın, cezanın iptali istemiyle Ankara 2. İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı.





AYM kararı hatırlatıldı





Mahkeme, davacı tarafından paylaşımların kendi hesabından yapıldığının teknik olarak ispat edilemediği iddia edilse de ‘suç unsuru olan paylaşımların kendisi tarafından yazılmadığına dair açık bir beyanı ve inkârı olmadığı’ ve idarenin ‘teknik bir ispat yükümlülüğünün bulunmadığı’ gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.





Değer, karara Ankara 4. Bölge İdare Mahkemesi’nde (BİM) itiraz etti.





BİM, kararında, YÖK Kanunu’nda disiplin işlerinin düzenlendiği ve 1 Mart 2014’te değiştirilen 53/b maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafından 14 Ocak 2015’te iptal edildiğini hatırlattı.





İptal edilen bu kanun hükmüne dayalı olarak hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nde disiplin suçlarının ve cezalarının düzenlendiği kaydedilen kararda, AYM kararının bu yönetmelik üzerindeki hukuki etkisinin değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.





2 Aralık 2016’ya kadar işlenen fiillere ceza verilemeyecek





BİM kararında, “AYM’ce bir kanunun tümünün ya da belirli hükümlerinin Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmiş olduğu bilindiği halde eldeki davaların Anayasa’ya aykırılığı saptanmış olan kurallara göre görüşülüp çözümlenmesi Anayasa’nın üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesine aykırı düşeceği için uygun görülemez” dendi.





Kararda, bu nedenle AYM’nin iptal kararının bu karardan önce açılmış bulunan ve henüz sonuçlanmamış olan bütün davalara uygulanması gerektiği vurgulanarak işleme dayanak olan kanun hükmünün iptal edilmiş olması nedeniyle dava konusu işlemin de yasal dayanağı kalmadığı belirtildi.





Mahkeme bu gerekçeyle kınama cezasının iptal edilmesi gerektiğine hükmederek yerel mahkemenin kararını bozdu ve işlemi iptal etti.





AYM’nin iptal ettiği düzenleme yerine yeni yasal düzenleme 2 Aralık 2016’da yürürlüğe girmişti. Böylece 2 Aralık 2016’ya kadar işlenen fiiller nedeniyle akademisyenlere disiplin cezası verilemeyecek.