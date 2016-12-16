Turizm devi 2017'de Türkiye'yi portföyden çıkardı

Dünyanın en büyük seyahat acentesi olan Carnival Corporation’ın sahibi olduğu üç şirketin birden güvenlik endişeleri nedeniyle 2017 yazındaki rotalarından Türkiye’yi çıkardığı açıklandı. İngiltere-ABD merkezli acentanın sahibi olduğu Cunard, British line P&O Cruises ve Holland America şirketlerinin gemileri, bu yaz başta İstanbul olmak üzere Türkiye’de hiçbir limana uğramayacak. Rotalara bunun yerine Arnavutluk ve Yunan adalarında yeni noktalar eklendi.





‘İNGİLİZ DIŞİŞLERİ’NİN TAVSİYESİ’

Cunard şirketinden yapılan açıklamada, “İngiliz Dışişleri Bakanlığı’nın tavsiyesi de dahil çeşitli kaynaklara dayanarak, dikkatli incelemeler sonucunda 2017’de Türkiye’yi bütün rotalardan çıkarma kararı aldık” denildi.

‘MÜŞTERİLERE GERİ ÖDEME YAPILACAK’

Holland America da, bu değişiklikle önümüzdeki yıl için 10 gezinin etkilendiğini ve Türkiye’deki limanlarda iniş için para ödeyen müşterilere geri ödeme yapılacağını açıkladı.

‘BEŞİKTAŞ SALDIRILARINDAN ÖNCE KARAR VERİLDİ’

Norwegian, Oceania ve Regent şirketleri de 2017’de Türkiye seyahatlerini iptal etmişti. Los Angeles Times’ın haberinde, son iptal kararalrının İstanbul Beşiktaş’taki bombalı saldırılardan önce alındığı belirtildi. Habere göre, bazı şirketlerin 28 Haziran’da Atatürk İstanbul Havalimanı’nı hedef alan IŞİD saldırıları sonrası böyle bir karar verdi. USA Today Haziran ayında Crystal Cruises, Disney Cruise Line ve MSC Cruises isimli şirketlerin Türkiye ziyaretlerini iptal ettiğini yazmıştı.