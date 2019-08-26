Samanyolu Haber /Ekonomi / Yoksulluk sınırı 6 bin 706 TL /26 Ağustos 2019 12:17

Yoksulluk sınırı 6 bin 706 TL

Türk-İş'in araştırmasına göre ağustos ayında dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 6 bin 706 TL'ye çıktı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 5 bin 904 TL idi.

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 azaldığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 59 lira, yoksulluk sınırının ise 6 bin 706 lira olduğunu açıkladı.

Geçen yıl ağustos ayında açlık sınırı 1.812 lira, yoksulluk sınırı ise 5 bin 904 lira; bu yıl temmuz ayında ise açlık sınırı 2 bin 75 lira, yoksulluk sınırı ise 6 bin 760 liraydı.

BEKÂR BİR ÇALIŞAN İÇİN YAŞAMA MALİYETİ 2 BİN 541 TL

Türk-İş açıklamasında yılbaşına göre bekâr bir çalışanın yaşama maliyetinin 148 TL artarak aylık net 2 bin 541 TL olduğuna dikkat çekilerek, “Mevcut asgari ücret değil bir ailenin bir kişinin bile geçimini karşılamaktan uzak kalmaktadır.” denildi.

Türk-İş verilerine göre mayısta 7,81 TL olan temmuz’da 6,63 TL'ye gerileyen sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı ağustosta 6,12 TL’ye geriledi. 

Geçen ay 5,82 TL olarak hesaplanan ortalama sebze kilogram fiyatı bu ay 5,38 TL’ye geriledi. Meyve ortalama kilogram fiyatı ise bu ay 6,92 TL olurken bu tutar geçen ay 7,58 TL olmuştu.

SEBZE-MEYVEDE "EN İYİ" GERİDE KALDI

Türk-İş raporunda, “Sebze ve meyve fiyatları mutfak harcamasında bu ay da bir rahatlama sağladı ve diğer gıda fiyatlarındaki artışı kısmen karşıladı. Ancak pazar esnafı bu gerilemenin geçici olduğunu, tarlada ürünün azaldığını ve bu olumsuzluğun önümüzdeki ay fiyatlara yansıyacağını belirtti.” görüşüne yer verildi.

TÜİK’in aylık enflasyon verilerini açıklama tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.
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