Yok artık demeyin ! Cem Yılmaz'ın şakası değil gerçek

Sene başında yandaş firmalara hazırlatılan ders kitaplarındaki skandallara bir türlü bitmiyor. Ancak yeni ortaya çıkan skandala söylenecek laf bulunamıyor

Öğün yayınlarının hazırladığı 8. sınıf fen bilgisi kitabında Madde yapısı bölümünde, "Doğada dört çeşit madde olduğu düşünülerek maddeler, ateş, su, toprak ve tahta olarak sınıflandırılmıştır" ifadeleri yer aldı.









Cem Yılmaz, GORA filminde, doğada bulunan dört elementten bahsederken bunları ateş, su, toprak ve tahta olarak sıralıyordu. Filmde tahtaya itiraz geliyor ve 'Hava olmasın?' diye düzeltiliyordu.

