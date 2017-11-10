Samanyolu Haber /Gündem / Yok artık demeyin ! Cem Yılmaz'ın şakası değil gerçek /10 Kasım 2017 16:28

Yok artık demeyin ! Cem Yılmaz'ın şakası değil gerçek

Milli Eğitimin hazırladığı ders kitaplarındaki tuhaflıklar sınır tanımıyor . Cem Yılmaz'ın GORA filmindeki esprisi ders kitaplarına bilimsel gerçek olarak yer aldı.

SHABER3.COM

Sene başında yandaş firmalara hazırlatılan ders kitaplarındaki skandallara bir türlü bitmiyor. Ancak yeni ortaya çıkan skandala söylenecek laf bulunamıyor
Öğün yayınlarının hazırladığı 8. sınıf fen bilgisi kitabında Madde yapısı bölümünde, "Doğada dört çeşit madde olduğu düşünülerek maddeler, ateş, su, toprak ve tahta olarak sınıflandırılmıştır" ifadeleri yer aldı.


Cem Yılmaz, GORA filminde, doğada bulunan dört elementten bahsederken bunları ateş, su, toprak ve tahta olarak sıralıyordu. Filmde tahtaya itiraz geliyor ve 'Hava olmasın?' diye düzeltiliyordu.

Hadi Cem Yılmaz'ın bu esprisini kendine uzman diyen birisi kitaba yazdı Onca kontrolden geçen bu yanlışı kimse mi görmedi  


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