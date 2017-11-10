Myanmar'da TRT ekibine 2 ay hapis cezası

Myanmarlı emniyet yetkilisi Sann Aung, TRT World için çalışan ve parlamento binası yakınlarında drone ile görüntü aldıkları iddiasıyla 27 Ekim'de gözaltına alınan gazeteciler Singapurlu Lau Hon Meng ve Malezyalı Mok Choy Lin ile Myanmar vatandaşı şoför ve yerel gazeteci Aung Naing Soe'nin başkent Nepido'da mahkeme karşısına çıktığını belirtti.







Sann Aung, gazetecilerle sürücünün yasalar uyarınca ikişer ay ağır hapis cezasına çarptırıldığını belirtti.





Emniyet yetkilisi Sann Aung, söz konusu kişilerin, İthalat ve İhracat Kanunu çerçevesinde ülkeye izinsiz olarak drone sokmak suçlamasından da 16 Kasım'da tekrar hakim karşısına çıkacaklarını söyledi.



Suçlu bulunmaları halinde sanıklar, 3 yıla kadar hapis ya da para cezası alabilecek.







