Anayasa Mahkemesi 1 yıl sonra tutuklu vekili gündemine aldı





Anayasa Mahkemesi (AYM), 16 Kasım'daki Genel Kurul'da tutuklu bir milletvekilinin yaptığı bireysel başvuruyu gündemine aldı. Önümüzdeki hafta perşembe günü toplanacak olan genel kurul için bugün paylaşılan gündem maddelerinde, şöyle denildi:





"Başvuru, milletvekili olan başvurucu hakkında uygulanan yakalama, gözaltına alma ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması ve soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; tutuklamaya konu suçlamaların ifade özgürlüğü ve siyasi faaliyet kapsamındaki eylemlere ilişkin olması ve tutukluluk nedeniyle milletvekilliği görevinin yerine getirilmemesi nedenleriyle ifade özgürlüğü ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir."

HDP'ye yönelik 4 Kasım'da yapılan operasyon sonrası vekiller 17 Kasım 2016’da AYM'ye bireysel başvuru yapılmıştı. AYM, başvurudan bugüne kadar herhangi bir karar almadı.