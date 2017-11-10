Samanyolu Haber /Gündem / Anayasa Mahkemesi 1 yıl sonra tutuklu vekili gündemine aldı /10 Kasım 2017 16:36

Anayasa Mahkemesi 1 yıl sonra tutuklu vekili gündemine aldı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, tutuklu vekillerle ilgili kararını 16 Kasım Perşembe günü verecek. AYM'nin HDP Mardin Milletvekili Gürsel Yıldırım’ın yaptığı bireysel başvuru hakkındaki karar, diğer tutuklu vekillerin başvuruları için de örnek olacak.

Anayasa Mahkemesi 1 yıl sonra tutuklu vekili gündemine aldı


Anayasa Mahkemesi (AYM), 16 Kasım'daki Genel Kurul'da tutuklu bir milletvekilinin yaptığı bireysel başvuruyu gündemine aldı. Önümüzdeki hafta perşembe günü toplanacak olan genel kurul için bugün paylaşılan gündem maddelerinde, şöyle denildi:

"Başvuru, milletvekili olan başvurucu hakkında uygulanan yakalama, gözaltına alma ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması ve soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; tutuklamaya konu suçlamaların ifade özgürlüğü ve siyasi faaliyet kapsamındaki eylemlere ilişkin olması ve tutukluluk nedeniyle milletvekilliği görevinin yerine getirilmemesi nedenleriyle ifade özgürlüğü ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir." 
HDP'ye yönelik 4 Kasım'da yapılan operasyon sonrası vekiller 17 Kasım 2016’da AYM'ye bireysel başvuru yapılmıştı. AYM, başvurudan bugüne kadar herhangi bir karar almadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Anayasa Mahkemesi 1 yıl sonra tutuklu vekili gündemine aldı Sonraki Haber >>

Böyle ceza olur mu?

Böyle ceza olur mu?

'Benim Kardeşlerim sonradan gelecekler 'müjdesi

'Benim Kardeşlerim sonradan gelecekler 'müjdesi

Bu nasıl yargılama?

Bu nasıl yargılama?

Bylock içerik raporu herkesi güldürdü

Bylock içerik raporu herkesi güldürdü

Varsa vicdanları, hala ölmemişse insanlıkları...

Varsa vicdanları, hala ölmemişse insanlıkları...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

Bir hakim ilk defa konuştu

Bir hakim ilk defa konuştu

Yaşadıklarımı bütün dünya biliyor!

Yaşadıklarımı bütün dünya biliyor!

'Arınç'ın Manisalı amcanın cezaevinde kalmasına gönlü el veriyor mu?'

'Arınç'ın Manisalı amcanın cezaevinde kalmasına gönlü el veriyor mu?'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:51:30