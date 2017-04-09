Yoğurttaki kanser iddialarına yeni açıklama

Hazır yoğurttaki kanser iddialarına ilişkin yeni açıklama geldi.





Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, "Bu yoğurtlarda ekşime yok. Bunlar biyolojik olarak durmuş durumdalar. Dolayısı ile bunların koruyucu özelliği yok. Koruyucu özelliği olmayan bir şey, bizim dışarıdan aldığımız tarım ilacı vs. gibi göremediğimiz unsurlar. Koruyuculuğu yoktur. Biz Türkiye olarak çok fazla yoğurt tüketen bir ülkeyiz. Bundan tüketmekte ısrar edersek eğer, bizim kendimizi koruma şansımız kalmıyor. Kansere davetiye çıkartırız şeklinde bir ifade kullandım. Kanser yapar ifadesi yok" dedi.