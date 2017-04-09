Samanyolu Haber /Gündem / Yoğurttaki kanser iddialarına yeni açıklama /09 Nisan 2017 09:48

Yoğurttaki kanser iddialarına yeni açıklama

Hazır yoğurtların kansere neden olduğu iddialarına ilişkin konuşan Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, "Bu yoğurtlarda ekşime yok. Bunlar biyolojik olarak durmuş durumdalar." dedi.

Yoğurttaki kanser iddialarına yeni açıklama

Hazır yoğurttaki kanser iddialarına ilişkin yeni açıklama geldi.

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, "Bu yoğurtlarda ekşime yok. Bunlar biyolojik olarak durmuş durumdalar. Dolayısı ile bunların koruyucu özelliği yok. Koruyucu özelliği olmayan bir şey, bizim dışarıdan aldığımız tarım ilacı vs. gibi göremediğimiz unsurlar. Koruyuculuğu yoktur. Biz Türkiye olarak çok fazla yoğurt tüketen bir ülkeyiz. Bundan tüketmekte ısrar edersek eğer, bizim kendimizi koruma şansımız kalmıyor. Kansere davetiye çıkartırız şeklinde bir ifade kullandım. Kanser yapar ifadesi yok" dedi.
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