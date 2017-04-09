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Mısır'da kilisede patlama: 17 ölü
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Mısır'da kilisede patlama: 17 ölü
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09 Nisan 2017 11:32
Mısır'da kilisede patlama: 17 ölü
Mısır'da bir kilisede patlama yaşandı.
Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeyinde bulunan Tanta kentinde bir kilisede patlama yaşandı.
En az 17 kişi yaşamını yitirirken, 40 kişi de yaraland
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