Samanyolu Haber /Gündem / Seçim yasakları başlıyor..'Tarafsız cumhurbaşkanı’ hariç /09 Nisan 2017 09:40

Seçim yasakları başlıyor..'Tarafsız cumhurbaşkanı’ hariç

Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumuyla ilgili yarın başlayacak seçim yasakları ‘tarafsız konumda olması nedeniyle’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kapsamayacak.

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

16 Nisan referandum öncesi bir haftalık seçim yasakları bugün başladı. Yasaklar ‘tarafsız konumda olması nedeniyle’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kapsamayacak.

Referanduma yedi gün kala başlatılan yasakları Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ilan etti. Yasak kapsamında başbakan, bakanlar ve milletvekilleri makam araçlarını ve devlet uçaklarını kullanamayacak.

Bu süre içinde resmi karşılama ve uğurlama törenleri de yapılamayacak. Memurlar törenlerde yer alamayacak, mitinglere katılamayacak. Erdoğan, ‘tarafsız konumda olması nedeniyle’ kapsam dışında. Cumhurbaşkanı, yasak süresince makam aracı ve uçağını kullanabilecek, miting düzenleyebilecek.
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