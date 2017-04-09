Seçim yasakları başlıyor..'Tarafsız cumhurbaşkanı’ hariç

16 Nisan referandum öncesi bir haftalık seçim yasakları bugün başladı. Yasaklar ‘tarafsız konumda olması nedeniyle’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kapsamayacak.





Referanduma yedi gün kala başlatılan yasakları Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ilan etti. Yasak kapsamında başbakan, bakanlar ve milletvekilleri makam araçlarını ve devlet uçaklarını kullanamayacak.





Bu süre içinde resmi karşılama ve uğurlama törenleri de yapılamayacak. Memurlar törenlerde yer alamayacak, mitinglere katılamayacak. Erdoğan, ‘tarafsız konumda olması nedeniyle’ kapsam dışında. Cumhurbaşkanı, yasak süresince makam aracı ve uçağını kullanabilecek, miting düzenleyebilecek.