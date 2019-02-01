Samanyolu Haber /Gündem / 'Yılmaz Özdil'in 2500 TL'lik kitabı çalıntı' iddiası /01 Şubat 2019 09:03

'Yılmaz Özdil'in 2500 TL'lik kitabı çalıntı' iddiası

Yılmaz Özdil'in geçen hafta çıkarttığı 2 bin 500 liralık kitabına, Anıtkabir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güler'den tepki geldi. Güler kitabın kendilerinin makalelerinden alıntılandığını iddia etti.

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Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesintiler anlattığı kitabı geçtiğimiz günlerde özel baskıyla 2500 liradan satışa sunularak, tartışmaların odağına yerleşmişti. 1881 adet olarak basılan, özel basım saatler içinde tükenmiş, ardından bazı sitelerde 40 bin liraya varan rakamlarla satışa sunulmaya başlanmıştı.
Kitaba dair bir iddia da Anıtkabir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güler'den geldi.Yılmaz Özdil'in kitabındaki bilgilerin derneğin makalelerinden atıfsız ve kaynakçasız olarak birebir kopyalandığını ileri sürdü.

'KAYNAKÇA YOK, ATIF YOK'

Ali Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Özdil'e tepki gösterirken, kitaptaki ifadelerin birebir olarak kopyalandığını ve kaynakçasız, atıfsız bir biçimde kullanıldığını iddia etti.
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