Kriz Plazaları vurdu... Ofisler tek tek boşalıyor

2018 üçünçü çeyrekte İstanbul ana ofis bölgelerindeki A sınıfı ofis arzı 4 milyon 75 bin metrekareye (m2) ulaştı.





İstanbul ana ofis bölgelerinde tüm işlemlerin yüzde 63’ünü oluşturan 38 bin 692 m2 yeni kiralama işlemi gerçekleşti. İşlemlerin alan bazında yüzde 10’u Levent-Etiler, yüzde 8’i Maslak, yüzde 66’sı Kozyatağı ve yüzde 1’i Şişli-Zincirlikuyu-Beşiktaş bölgelerinde kaydedildi. 2018 üçüncü çeyrekte öne çıkan kiralama işlemleri; İpragaz, Merck İlaç ve Migros’un Metropol Eren’de (4.040 m2, 2.020 m2, 5.050 m2), EnerjiSa’nın Nidakule Batı’da (6.514 m2) gerçekleştirdiği kiralamalar oldu.





Yüzde 25’e çıktı





pamir&soyuer’in 2018 3. Çeyrek Türkiye Gayrimenkul Sektörü araştırmasına göre, İstanbul ana ofis bölgelerinde, planlama ya da inşaat aşamasında yaklaşık 1.38 milyon m2 yeni ofis alanı bulunuyor. Gelecekteki ofis arzını yüzde 43’lük kısmını, finansal sistem düzenleyici ve denetleyici kurumları ile kamu bankaları yönetim merkezinin yerleşeceği Anadolu Yakası’ndaki İstanbul Finans Merkezi’nin oluşturması bekleniyor.





İstanbul A sınıfı ofis pazarında, yüksek enflasyon, kur dalgalanmaları ve arz fazlası sebebiyle ortalama kira rakamlarındaki düşüş trendi devam etti. İstanbul ana ofis bölgelerinde boşluk oranı, Anadolu Yakası’nda yüzde 17.1’den yüzde 27’e, Avrupa Yakası’nda yüzde 18.9’dan yüzde 24’ye yükseldi ve toplam boşluk oranı yüzde 25 oldu. Kozyatağı’nda boşluk oranı yüzde 29’a, Ümraniye’de ise yüzde 25’e, Levent Etiler’de yüzde 18’e, Maslak’ta yüzde 27’ye, Şişli-Zincirlikuyu-Beşiktaş’ta yüzde 25’e yükseldi. Birincil kira değeri Levent -Etiler bölgesinde 32 dolar/m2/aydan 145 TL/ m2/aya geriledi.