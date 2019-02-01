Samanyolu Haber /Gündem / Almanya, Fransa ve İngiltere İran ile ticaret yapmanın yolunu buldu /01 Şubat 2019 08:59

Almanya, Fransa ve İngiltere İran ile ticaret yapmanın yolunu buldu

Almanya, Fransa ve İngiltere, ABD'nin yaptırımlarını bertaraf ederek İran ile ticaret yapmak amacıyla ortaklaşa "INSTEX" adlı bir ödeme mekanizması kurdu.

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3 ülkenin bu amaçla kurduğu "Instrument in Support of Trade Exchanges" (INSTEX) adlı şirketin merkezi Paris olacak.

Şirketin başkanlığına Alman Per Fischer getirildi.

Per Fischer, Almanya'nın önde gelen bankalarından Commerzbank'ın eski direktörü.

Avrupa Birliği'nin (AB) uzun süredir hazırlığını yaptığı sistemin operasyonel hale gelmesinin birkaç ay alması bekleniyor.

Mekanizmaya başka AB üyesi ülkeler de dahil olabilir.

Ancak şimdi ilk etapta INSTEX'in bütçesinin belirlenmesi ve İran'ın da bir şirket kurması gerekiyor.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Araghchi, 3 ülkenin aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını ve "olumlu bir ilk adım" olarak nitelendirdiklerini söyledi.

ABD: Politikamızı etkilemez
Washington ise bu mekanizmanın, Tahran'a en üst düzeyde ekonomik baskı uygulama politikasını etkilemeyeceği görüşünde.

ABD Berlin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Başkan Trump'ın, İran ile ilgili olarak yaptığı uyarı hatırlatıldı.

Trump, Amerikan yaptırımlarına karşın Tahran'la ticari ilişkileri sürdüren ülkelerin, ABD'nin mali sistemine erişim imkanını kaybedebilecekleri uyarısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl ülkesini İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekme kararı almıştı.

AB ise ABD'nin bu kararına karşı çıkmıştı.
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