Yıllar sonra Kardak'ta gerginlik

Bodrum Gümüşlük'e 3.5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarına bu sabah saatlerinde Yunanistan'a ait Kalimnos ve Leros adasından gelen 10 balıkçı teknesi gerginliğe yol açtı.







Balıkçı tekneleri ile birlikte Kos adasından gelen Yunan sahil güvenlik botunun Kardak kayalıklarını sık sık geçerek Gümüşlük önlerindeki Çavuş Adası'na 50 santimetreye kadar yaklaşması, bazı Yunanlı balıkçıların ise Kardak kayalıklarına ip atarak bağlanmaya çalışması gerginliği arttırdı. Saat 11.30 sıralarında Leros adasından gelen Yunan askeri helikopteri ise, Kardak kayalıkları üzerinde bir süre uçtuktan sonra ayrıldı. Ardından saat 12.00 sıralarında Turgutreis Limanı'ndan gelen iki sahil güvenlik botu önce Yunan balıkçıları, daha sonra sahil güvenliği Türk sularından çıkardı.





Sputnik