Samanyolu Haber /Gündem / Yıllar sonra Kardak'ta gerginlik /15 Aralık 2016 17:46

Yıllar sonra Kardak'ta gerginlik

Kardak kayalıklarına gelen 10 Yunan balıkçı ile Yunan sahil güvenlik ekipleri, Türk sahil güvenliği arasında gerilim yaşandı.

SHABER3.COM

Bodrum Gümüşlük'e 3.5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarına bu sabah saatlerinde Yunanistan'a ait Kalimnos ve Leros adasından gelen 10 balıkçı teknesi gerginliğe yol açtı.

Balıkçı tekneleri ile birlikte Kos adasından gelen Yunan sahil güvenlik botunun Kardak kayalıklarını sık sık geçerek Gümüşlük önlerindeki Çavuş Adası'na 50 santimetreye kadar yaklaşması, bazı Yunanlı balıkçıların ise Kardak kayalıklarına ip atarak bağlanmaya çalışması gerginliği arttırdı. Saat 11.30 sıralarında Leros adasından gelen Yunan askeri helikopteri ise, Kardak kayalıkları üzerinde bir süre uçtuktan sonra ayrıldı. Ardından saat 12.00 sıralarında Turgutreis Limanı'ndan gelen iki sahil güvenlik botu önce Yunan balıkçıları, daha sonra sahil güvenliği Türk sularından çıkardı.

Sputnik
<< Önceki Haber Yıllar sonra Kardak'ta gerginlik Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:53:24