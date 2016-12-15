Samanyolu Haber /Gündem / Işid Alevileri katledecek istihbaratı /15 Aralık 2016 17:38

Işid Alevileri katledecek istihbaratı

Adana İl Jandarma Komutanlığı, çoğunlukla Alevi vatandaşların yaşadığı köylerin muhtar ve kanaat önderlerine, terör örgütü IŞİD tarafındamn Alevi ve Nusayri inancındaki vatandaşlara yönelik terör saldırısında bulunabileceği istihbaratı nedeniyle halkın uyarılması için yazı gönderdi.

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Adana İl Jandarma Komutanlığı, Alevi köylerinin muhtar ve kanaat önderlerine gönderdiği yazıda IŞİD'in Alevi yurttaşlara yönelik saldırıda bulunabileceğini ifade etti.

MUHTARLARA YAZI GİTTİ: HALKI UYARIN

Adana İl Jandarma Komutanlığı'nın 4 Kasım 2016 tarihli istihbarat raporuna dayandırdığı ve Yumurtalık ilçesindeki, Ayvalık, Deveciuşağı, Hamzalı, Kaldırım, Kızıldam, Narlıören, Asmalı, Demirtaş, Gölovası, Kesmeburun, Kuzupınarı, Sugözü mahallesi muhtarları ile kanaat önderlerine gönderdiği yazıda şu ifadeler yer aldı:

"DEAŞ terör örgütünün Adana ilindeki Alevi ve Nusayri inancındaki vatandaşlara yönelik terör saldırısında bulunabileceği, buna yönelik istihbarat toplama ve keşif faaliyetlerinde bulundukları, mahallelerde ve yerleşim yerlerinde eleman temini ve örgüte maddi kaynak sağlama çalışmasında bulundukları istihbaratı alındığından, muhtarların ve kanaat önderlerinin halkı uyararak şüpheli ve yabancı şahıslara karşı dikkatli olmaları şüpheli durumlarda 156 Jandarma İhbar Hattı'na bilgi vermeleri hususu, muhtarlara ve kanaat önderlerine müştereken tebliğ edilmiştir."


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